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الجمعة، 27-10-2023 05:07 م

الاحتلال الإسرائيلي يهدد بقصف مبنى لبلدية غزة

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الوكيل الإخباري - قالت بلدية غزة، إنها تلقت تهديداً عبر اتصال هاتفي من الاحتلال الإسرائيلي ينذر بتدمير مبنى البلدية الرئيس في ميدان فلسطين.

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وأكدت البلدية في بيان صحفي، أن مبنى البلدية الرئيس هو مقر للإدارة الرئيسة للبلدية، وهو مبنى تم تشييده قبل نحو 200 عام.


وعبرت البلدية عن استهجانها لتهديد الاحتلال باستهداف المبنى، مؤكدة أنه مبنى تاريخي وأثري ويقدم للمواطنين خدمات مدنية.


ودعت البلدية المنظمات الدولية والإنسانية كافة، للتدخل العاجل ولجم الاحتلال، إذ إن المبنى يحتوي على وثائق وأرشيف المدينة ومن شأن تهديدات الاحتلال بقصفه أن يدخل المدينة في حالة فوضى كبيرة.


بترا

 




 

 


 

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