الاحتلال الاسرائيلي يجرف مساحات واسعة من اراضي غرب سلفيت

الوكيل الإخباري- جرفت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الاربعاء، مساحات واسعة في المنطقة الشمالية من قرية مسحة غرب مدينة سلفيت شمال الضفة الغربية المحتلة.

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وقال رئيس مجلس قروي مسحة، نضال عامر، في بيان، ان جرافات الاحتلال قامت بتجريف مساحات واسعة في المنطقة الشمالية للقرية، تعود ملكيتها لورثة يونس ابراهيم عامر، وتعرف بمنطقة وادي الشامي المحاذية لمستوطنة القنا، الواقعة خلف جدار الضم والتوسع، اضافة الى سرقة المستوطنين لثمار الزيتون في نفس المنطقة. وتقدر مساحة الارض الاجمالية 124 دونما، مزروعة بمئات أشجار الزيتون المعمرة والتي تفوق اعمارها المئة عام.



