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الثلاثاء، 01-12-2020 12:51 م

الاحتلال الاسرائيلي يحتجز جثامين 68 شهيدًا فلسطينيا منذ 2016

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الوكيل الإخباري- ذكرت صحيفة هآرتس التابعة إلى دولة الاحتلال في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي احتجزت 68 جثة لشهداء فلسطينيين منذ نيسان 2016، بهدف إضافتهم على قائمة الجثث المحتجزة لديها والمساومة أو تثبيت سياسة الردع، برفض تسليمهم لذويهم لدفنهم.

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وبحسب الصحيفة فإن حكومة الاحتلال شددت من سياستها بشأن تسليم جثامين الشهداء الفلسطينيين الذين نفذوا أو حاولوا تنفيذ عمليات.


واضافت إن من بين الفلسطينيين الذين احتجزت إسرائيل جثامينهم على مدى السنوات الأربع الماضية، 7 أسرى توفوا داخل السجون بسبب أمراض، بينهم معتقل لم يحاكم بعد، ولا يُعرف عدد الجثث التي تحتجزها إسرائيل إجمالاً، لكن منظمات فلسطينية قدرتها بعدة مئات.


 




 

 


 

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