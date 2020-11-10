الاحتلال الاسرائيلي يعتقل 14 فلسطينيا بالضفة الغربية

الوكيل الإخباري- شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، حملة دهم واعتقالات واسعة في مناطق مختلفة بالضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة، طالت أربعة عشر فلسطينيا، واندلعت مواجهات على إثرها في عدد من المناطق.

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وقال نادي الاسير الفلسطيني في بيان، ان قوات الاحتلال الاسرائيلي اقتحمت مناطق متفرقة في مدن نابلس وقلقيلية ورام الله والخليل وجنين، واعتقلت المواطنين الاربعة عشر.



وعلى صعيد متصل، هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مغسلة مركبات في بلدة عناتا شمال شرق مدينة القدس المحتلة.

وقالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيان، إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة من جهة المدخل الجنوبي، وهدمت مغسلة مركبات في المنطقة المحاذية لمستوطنة "بيسغات زئيف"؛ بحجة عدم الترخيص، اضافة الى هدم بركس قيد الانشاء في منطقة الجلدة بمدينة الخليل تعود ملكيته للمواطن عدنان المشني، ونصبت حاجزا عسكريا على مدخل بلدة ترقوميا غربا وفتشت المركبات الخارجة ودققت في هويات المواطنين الفلسطينيين.



