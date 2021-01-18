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الإثنين، 18-01-2021 01:25 م

الاحتلال الاسرائيلي يعتقل 14 فلسطينيا بالضفة الغربية

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الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الإثنين، 14 فلسطينيا من مناطق مختلفة في الضفة الغربية المحتلة بعد عمليات دهم وتفتيش واسعة نفذتها في منازل المواطنين.

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وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان، ان قوات الاحتلال اقتحمت وسط اطلاق كثيف للنيران مناطق متفرقة في مدن الخليل وبيت لحم ونابلس والبيرة ورام الله، واعتقلت المواطنين الأربعة عشر.


-- (بترا)

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