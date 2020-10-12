الإثنين 12-10-2020
الوكيل الاخباري

الزراعة للوكيل: 192 عينة عشوائية بعد إصابة موظف بكورونا

رغم تغيير الحكومة ..الأوبئة توضح موقفها من الحظر الشامل

تفاؤل بتراجــع إصابات كورونا في المملكة

إعلان هام للاردنيين حول مخالفات السير

الدنمارك تعبر أيسلندا بثلاثية نظيفة

رسالة من النعيمي للأمهات العاملات

توضيح حول تمديد عزل عين الباشا

التربية : دراسة سيناريو امتحانات طلبة المدارس

إدارة الأزمات : تراجع إصابات كورونا في الزرقاء الجديدة - شاهد

أسعار الذهب الإثنين 12/10/2020




الإثنين، 12-10-2020 12:39 م

الاحتلال الاسرائيلي يعتقل 15 فلسطينيا بالضفة الغربية

2017_9_13_16_36_1_426


الوكيل الإخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، 15 فلسطينيا من أنحاء مختلفة بالضفة الغربية المحتلة.

اضافة اعلان

وقال نادي الاسير الفلسطيني في بيان، ان قوات الاحتلال الاسرائيلي اقتحمت وسط اطلاق كثيف للنيران مناطق متفرقة في مدن الخليل ونابلس ورام الله وجنين وأحياء عدة بالقدس الشرقية المحتلة، واعتقلت المواطنين الخمسة عشر.

 

وعلى صعيد متصل، أغلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الاثنين، بلدة سبسطية شمال مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، ومنعت المواطنين الفلسطينيين من الدخول إليها. وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم في بيان، إن قوات الاحتلال نصبت حواجز عسكرية على مداخل البلدة الثلاثة ومنعت المواطنين من دخولها، مضيفا إن قوات الاحتلال تستهدف البلدة بشكل يومي من خلال اقتحامات متكررة واعتقال الشبان الفلسطينيين، إضافة إلى استهدافها لمشروع البيادر السياحي والتهديد بتجريفه وتخريبه.


يشار الى أنه ومع نهاية الثمانينيات تم السعي لتكون المواقع الأثرية تحت إدارة الاحتلال، وتم فعلا تحويل سبسطية لتكون ضمن الحدائق العامة الإسرائيلية حيث يقتحمها المستوطنون المتطرفون اليهود بشكل شبه يومي.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
Drcud

الاحتلال يعتقل 11 فلسطينيا في الضفة والقدس

احتلال

قوات الاحتلال تعتقل 21 مواطناً من الضفة

مستوطنون

فلسطين .. مستوطنون يعتدون على مساكن فلسطينية

OzAVz2e0Uu4ZyC3YCgwjFnGD8VKFsTOhkLEnLmxr

إصابات خلال اقتحام بلدة سبسطية والاحتلال يعتقل 15 فلسطينيا بالضفة

unnamed-1-1

الاحتلال الاسرائيلي يجرف مساحات واسعة من اراضي غرب سلفيت

9999077962

إصابات بالاختناق عقب اقتحام الاحتلال مخيم عقبة جبر جنوب أريحا

أخبار متعلقة
Drcud

الاحتلال يعتقل 11 فلسطينيا في الضفة والقدس

7f6ed644fb36595f001120100ad1d517

الاحتلال الاسرائيلي يعتقل 14 فلسطينيا بالضفة الغربية

ام

الاحتلال يعتقل حارسي مقبرة باب الرحمة بالقدس

S7BML

الإحتلال يعتقل 15 فلسطينياً من قطاع غزة الشهر الماضي

اعتقال_56-520x290

الاحتلال يقتحم قرية كفر مالك ويعتقل شابين

thumb

الاحتلال يهدم منزلا في رام الله وقرية العراقيب في النقب