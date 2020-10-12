الاحتلال الاسرائيلي يعتقل 15 فلسطينيا بالضفة الغربية

الوكيل الإخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، 15 فلسطينيا من أنحاء مختلفة بالضفة الغربية المحتلة.

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وقال نادي الاسير الفلسطيني في بيان، ان قوات الاحتلال الاسرائيلي اقتحمت وسط اطلاق كثيف للنيران مناطق متفرقة في مدن الخليل ونابلس ورام الله وجنين وأحياء عدة بالقدس الشرقية المحتلة، واعتقلت المواطنين الخمسة عشر.

وعلى صعيد متصل، أغلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الاثنين، بلدة سبسطية شمال مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، ومنعت المواطنين الفلسطينيين من الدخول إليها. وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم في بيان، إن قوات الاحتلال نصبت حواجز عسكرية على مداخل البلدة الثلاثة ومنعت المواطنين من دخولها، مضيفا إن قوات الاحتلال تستهدف البلدة بشكل يومي من خلال اقتحامات متكررة واعتقال الشبان الفلسطينيين، إضافة إلى استهدافها لمشروع البيادر السياحي والتهديد بتجريفه وتخريبه.



يشار الى أنه ومع نهاية الثمانينيات تم السعي لتكون المواقع الأثرية تحت إدارة الاحتلال، وتم فعلا تحويل سبسطية لتكون ضمن الحدائق العامة الإسرائيلية حيث يقتحمها المستوطنون المتطرفون اليهود بشكل شبه يومي.



