الأربعاء 05-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

فقدان مبلغ مالي ضخم في عمان

حجاوي لـ الوكيل : تعديل ساعات الحظر الجزئي وارد

ترامب يطلق منصة إلكترونية جديدة للتواصل

أسعار الذهب الأربعاء 5/5/2021

الاحتلال الاسرائيلي يعتقل 17 فلسطينيا

وفيات الأربعاء 5/5/2021

كندا تسجل ثاني حالة وفاة بعد تلقي لقاح أسترازينيكا

الغذاء والدواء : خلال 10 أيام سيتم تصنيع ' كولشيسين ' محليا

سلطة العقبة لـ الوكيل : لا حوافز ومكافآت للموظفين دون تلقي لقاح كورونا

ارتفاع أسعار النفط عالميا

الأربعاء، 05-05-2021 10:41 ص

الاحتلال الاسرائيلي يعتقل 17 فلسطينيا

uihjkhbjuyh


الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، 17 فلسطينيا من مناطق مختلفة في الضفة الغربية المحتلة بعد عمليات دهم وتفتيش واسعة نفذتها قوات الاحتلال.

اضافة اعلان

وقال نادي الاسير الفلسطيني في بيان، ان قوات الاحتلال الاسرائيلي اقتحمت وسط اطلاق كثيف للنيران مناطق متفرقة في مدن الخليل ونابلس ورام الله والبيرة وأحياء عدة بالقدس الشرقية المحتلة، واعتقلت المواطنين السبعة عشر.

 

وعلى صعيد متصل، أقدم مستوطنون متطرفون يهود صباح اليوم الاربعاء على اقامة بؤرة استيطانية جديدة على قمة جبل صبيح التابع لأراضي بلدات بيتا ويتما وقبلان جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.


وقال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس في بيان، ان المستوطنين استغلوا حالة الحصار المفروضة على الأهالي في ريف نابلس الجنوبي وبنوا عددا من المنازل ونصبوا بيوتا استيطانية متنقلة، موضحا أن محاولات الاستيلاء على جبل صبيح مستمرة، حيث أفشلها المواطنون على مدار السنوات السابقة.

 

المصدر: بترا

 




 

 


 

إقرأ ايضا
كمن

الاحتلال يعتقل 5 فلسطينيين من بلدة حزما

459f3c8f8ae28376e60a31454449d1dc

أسيران يواصلان اضرابهما المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال

4b335d4c-bf5b-4aee-8ce8-3a8524b448cd (1)

مستوطنون يقيمون بؤرة استيطانية فوق اراضي الفلسطينيين جنوب نابلس

1

كتائب القسام توجّه التحذير الأخير للاحتلال الإسرائيلي

ااا

الاحتلال يغلق مداخل حي الشيخ جراح بالقدس

52019623642625

فلسطين تحدد عطلة عيد الفطر

أخبار متعلقة
تحتلال

الاحتلال يمنع خطيب الأقصى من السفر 4 أشهر

1038566

قوات الاحتلال تقمع المصلين قرب باب العامود

1

إصابتان في تجدد لقصف جيش الاحتلال على قطاع غزة

11201823161289

الاحتلال يعتقل فلسطينيين من رام الله

20210413105424

الاحتلال يعطل مكبرات الصوت في مآذن الأقصى

2016122582630

الاحتلال يعتقل 10 فلسطينيين في الضفة الغربية