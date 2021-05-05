الاحتلال الاسرائيلي يعتقل 17 فلسطينيا

الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، 17 فلسطينيا من مناطق مختلفة في الضفة الغربية المحتلة بعد عمليات دهم وتفتيش واسعة نفذتها قوات الاحتلال.

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وقال نادي الاسير الفلسطيني في بيان، ان قوات الاحتلال الاسرائيلي اقتحمت وسط اطلاق كثيف للنيران مناطق متفرقة في مدن الخليل ونابلس ورام الله والبيرة وأحياء عدة بالقدس الشرقية المحتلة، واعتقلت المواطنين السبعة عشر.

وعلى صعيد متصل، أقدم مستوطنون متطرفون يهود صباح اليوم الاربعاء على اقامة بؤرة استيطانية جديدة على قمة جبل صبيح التابع لأراضي بلدات بيتا ويتما وقبلان جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.



وقال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس في بيان، ان المستوطنين استغلوا حالة الحصار المفروضة على الأهالي في ريف نابلس الجنوبي وبنوا عددا من المنازل ونصبوا بيوتا استيطانية متنقلة، موضحا أن محاولات الاستيلاء على جبل صبيح مستمرة، حيث أفشلها المواطنون على مدار السنوات السابقة.

المصدر: بترا