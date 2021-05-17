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الإثنين، 17-05-2021 11:26 ص

الاحتلال الاسرائيلي يعتقل 18 فلسطينيا في الضفة الغربية

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الوكيل الإخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، 18 فلسطينيا من مناطق مختلفة في الضفة الغربية المحتلة، بعد عملية دهم وتفتيش واسعة.

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وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان، ان قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت وسط إطلاق كثيف للنيران مناطق متفرقة في مدن الخليل وبيت لحم واريحا ونابلس وجنين، واعتقلت المواطنين الثمانية عشر.


وعلى صعيد متصل، اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود، مقبرة باب الرحمة الاسلامية الملاصقة للمسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة، وأدوا طقوسا تلمودية.


وقالت مصادر مقدسية إن مستوطنين اقتحموا المقبرة، وأدوا طقوسا تلمودية عند بوابة الرحمة في منتصف المقبرة الاسلامية على سور المسجد الأقصى، كما أدوا رقصات تلمودية استفزازية، وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الاسرائيلي.

 

المصدر: بترا

 




 

 


 

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