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الإثنين، 02-11-2020 12:21 م

الاحتلال الاسرائيلي يهدم منزلا شرق نابلس

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الوكيل الإخباري- هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، منزلا في قرية روجيب شرق مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، واندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال أصيب خلالها شاب بعيار معدني وآخرون بالاختناق جراء اطلاق جيش الاحتلال قنابل الغاز السامة المسيلة للدموع والعيارات المعدنية.

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وقال رئيس مجلس قروي روجيب، مفيد دويكات، في بيان، إن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت القرية، وهدمت منزل الأسير خليل دويكات، مشيرا إلى أن المنزل مكون من طابقين، وكانت قوات الاحتلال أخطرت بهدمه في آب الماضي.
وعلى صعيد متصل، هاجم مستوطنون متطرفون يهود اليوم الاثنين، قاطفي الزيتون في بلدة بيت فوريك شرق مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.


وقال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس، في بيان، إن مجموعة من مستوطني مستعمرة "ايتمار" هاجمت قاطفي الزيتون في منطقة خلة العزب غربي بيت فوريك، ومنعتهم من قطف ثمار الزيتون من اراضيهم، لافتا الى انه منذ بداية موسم قطف الزيتون تصاعدت هجمات المستوطنين ضد الاهالي وممتلكاتهم وذلك تحت مرأى وحماية جيش الاحتلال الاسرائيلي.


 




 

 


 

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