الإثنين 27-05-2024
الوكيل الاخباري
 

استسلام 73 عسكريا أوكرانيا في قرية بيريستوفويه في خاركوف

السير: وفاة امرأة بحادث تدهور مركبة

المعارضة الأرمينية تعلن العصيان المدني بدعوة من الأسقف غالستانيان

خسائر بشرية كبيرة.. أعاصير مدمرة تجتاح ولايات أمريكية- فيديو

الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة أمير

فرص .. هام للباحثين عن عمل والمرشحين للتعيين

مئات المدعوين لإجراء المقابلة الشخصية في الصحة - أسماء

غلب البساطير العسكرية الإسرائيلية .. "شبشب" القسام يلقى تفاعلا واسعا

الاحتلال: حماس قصفت تل أبيب من مواقع على بعد 800 متر من قواتنا

الجمعية الفلكية الأردنية: عيد الأضحى يوم الأحد 16 حزيران فلكياً

الإثنين، 27-05-2024 06:58 ص

الاحتلال: حماس قصفت تل أبيب من مواقع على بعد 800 متر من قواتنا

سرايا


الوكيل الاخباري - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي -مساء الأحد- أن مقاتلي حماس أطلقوا صواريخ باتجاه مدينة تل أبيب من مواقع على بعد 800 متر من القوات المتمركزة في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

اضافة اعلان


وللمرة الأولى منذ 29 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة حماس- أنها قصفت تل أبيب برشقة صاروخية ردا على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين.


وقال متحدث الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري في مؤتمر صحفي "مقاتلو حماس أطلقوا صواريخ، باتجاه (تل أبيب) وسط إسرائيل، وكانوا على بعد 800 متر فقط من قواتنا برفح".


وتابع "مقاتلو حماس أفرغوا ذخيرتهم باتجاه قواتنا عندما اقتربت منهم، ثم أطلقوا الصواريخ باتجاه وسط إسرائيل".


وزعم المتحدث باسم الاحتلال أن الجيش دمّر المنصة التي أطلقوا منها الصواريخ، وأقر بحدوث أضرار مادية جراء سقوط صواريخ قرب تل أبيب.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
99

غلب البساطير العسكرية الإسرائيلية .. "شبشب" القسام يلقى تفاعلا واسعا

رق

انتشال 50 شخصا .. الصليب الأحمر بغزة يتوقع ارتفاع عدد شهداء مجزرة رفح

ممممم

جيش الاحتلال يعلن اغتيال قياديين في حماس

نتن

يديعوت أحرونوت: الحديث يدور عن صفقة شاملة لإعادة جميع الأسرى من غزة

غارة إسرائيلية على غزة وفا.jfif_c47fdcab-c406-4eed-9a23-79fbc296a367.jpg-d62cfaf1-90bb-4c1f-9ae6-2c90a5eb38eb

3 غارات على أحياء رفح بعد مجزرة خيام النازحين

قصف غزة 29-10.jpg-cba482d2-06c2-4808-a3b9-3b32af12a78e

شهداء باستهداف الاحتلال منطقة تؤوي نازحين في رفح

أخبار متعلقة
شهداء

شهيدان في قصف الاحتلال المتواصل على غزة ورفح

شهداء6

10 شهداء بينهم طفل في قصف تجمع لنازحين وسط قطاع غزة

جنود2

في أكبر عملياتها .. المقاومة ترفع حصيلة قتلى جنود الاحتلال في غزة

الدويري

اللواء الدويري يكشف سبب ارتفاع وتيرة هجمات المقاومة في غزة

شهداءء

مجزرة جديدة ارتكبها الاحتلال في مخيم النصيرات

000_34449XM

رغم الحديث عن تقدم .. ما الذي يعرقل مفاوضات الهدنة في غزة ؟