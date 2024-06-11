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الثلاثاء، 11-06-2024 11:25 م

الاحتلال عن قرار مجلس الامن: يسمح لنا بمواصلة الحرب

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الوكيل الاخباري - في أول تعليق إسرائيلي على قرار مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة قال مسؤول إسرائيلي إن القرار يسمح لتل أبيب بمواصلة الحرب على القطاع حتى تحقق أهدافها.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول، لم تسمه، قوله "لن تنهي إسرائيل الحرب قبل تحقيق جميع أهدافها بالقضاء على القدرات العسكرية والحكومية لحماس، وإعادة المختطفين، والوعد بأن غزة لن تشكل تهديدا بعد الآن".

وأوضح المسؤول أن "الخطوط العريضة للقرار التي تم تقديمها تجعل ذلك ممكنا".

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