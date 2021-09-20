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الإثنين، 20-09-2021 10:40 ص

الاحتلال: قرارات جديدة في سجن جلبوع لمنع فرار الأسرى

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الوكيل الاخباري- تحدثت وسائل إعلام تابعة للاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، عن قرارات جديدة سيقوم بتنفيذها الاحتلال في سجن جلبوع لمنع الفرار من السجن.

وقالت القناة، إنه تقرر "تعزيز سجن جلبوع بحراس من سجون مختلفة، سيعملون لفترات أطول وسيجرون تفتيش للأسرى الأمنيين من خلف نوافذ الزنازين".

وأضافت القناة أن الحراس سيتفقدون الأسرى بشكل دوري وقد يصل إلى مرة كل ربع ساعة على مدار اليوم.

وفرّ 6 أسرى فلسطينيين، فجر يوم الاثنين 6/9/2021، من سجن جلبوع، عبر نفق حفروه، بحسب مصلحة سجون الاحتلال.

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المصدر: سوا

 

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