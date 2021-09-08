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الأربعاء، 08-09-2021 01:30 م

الاحتلال: كاميرات المراقبة أظهرت وصول الأسرى إلى ناعورة

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الوكيل الاخباري- أفاد إعلام الاحتلال بأن "كاميرات المراقبة التي استولت عليها شرطة الاحتلال الإسرائيلي في بلدة الناعورة قرب العفولة، أظهرت وصول الأسرى الفارين الستة إلى البلدة".

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وأشار إعلام الاحتلال الإسرائيلي إلى أن الأسرى الفارين "دخلوا إلى أحد المحال التجارية، واشتروا بعض الاحتياجات، ومن ثم توجهوا إلى حمام، واستحموا، وبدلوا ملابسهم، وتحدثوا كذلك إلى عدد من الشبان في البلدة".

هذا واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية الناعورة واعتقلت ثلاثة شبان منها، يشتبه بأنهم "قدموا المساعدة للأسرى المتحررين بعد أن صادروا كاميرات المراقبة، واستندوا في ذلك أيضا إلى مصادر عربية من الداخل".

وكشف موقع "يديعوت أحرونوت" العبري معلومات حول ما حدث في الناعورة، مشيرا إلى أن الأخبار "تمحورت حول اشتباه بدخول الأسرى إلى المسجد، والاستحمام فيه، وتبديل ملابسهم.

 

المصدر: فلسطين نيوز

 

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