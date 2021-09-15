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الأربعاء، 15-09-2021 09:33 م

الاحتلال : لم يكن النفق سرياً وحُفر على مدار6أشهر

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الوكيل الإخباري-كشفت وسائل اعلام عبرية " صحيفة هارتس "  تابعة للاحتلال تفاصيل جديدة تتعلق بالنفق اللذي استطاع 6أسرى الفرار من خلاله .

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حيث قالت انهم حفرو الأرض ستة أشهر تحت أرجل الحراس وتمكنوا من شق النفق بعلم اغلب الأسرى على غفلة من ادارة السجون التابعة للاحتلال

 

وأضافت ان حارس المراقبة كان منشغلا بمشاهدة التلفاز ، لم ينتبه للكاميرات ولا لنباح الكلاب ولا صافرات انذار

 

ولفت المصدر أن النفق لم يكن سريا أسرى كثر في سجن جلبوع كانوا يعرفون بأمره ، لكن استخبارات مصلحة السجون التابعة للاحتلال فشلت في معرفة الأمر

 

TRT

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