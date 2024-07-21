الاحتلال: مقاتلو حماس يخرجون أحياء من تحت الأنقاض

الوكيل الاخباري - نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن جنود وضباط في الجيش الإسرائيلي شاركوا في معارك خان يونس قولهم إن القتال في غزة معقد وإن مقاتلي كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) يغيرون تكتيكاتهم خلال الحرب المستمرة على القطاع.



وأوضح جنود وضباط الجيش الإسرائيلي للصحيفة، أن مقاتلي حركة حماس كانوا يخرجون أحياءً من تحت الأنقاض بعد قصفهم لأنهم اتخذوا أقبية محمية بخرسانة مسلحة ملاجئ لهم.

اضافة اعلان

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة

