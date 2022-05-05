الاحتلال منع رفع الأذان بالحرم الإبراهيمي 52 وقتاً خلال رمضان

الوكيل الإخباري - منعت سلطات الاحتلال الاسرائيلي رفع الأذان في المسجد الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة 52 وقتًا خلال شهر رمضان المبارك المنصرم .

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وأوضحت مديرية "أوقاف الخليل" في بيان لها اليوم الخميس، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي منعت رفع الأذان من على مآذن المسجد الإبراهيمي الشريف 52 وقتًا خلال شهر رمضان. وتتمثل إجراءات الاحتلال التعسفية في "الإبراهيمي" من خلال منع رفع الأذان، أو إعاقة ومنع وصول المصلين للمسجد الابراهيمي، إضافة إلى منع أعمال الترميم والصيانة، وعمل حفريات داخله، والسماح للمستوطنين المتطرفين اليهود بزيارته. ويُولي المستوطنون بدعم من حكومة الاحتلال، اهتمامًا كبيرًا بالاستيطان بالخليل، ويعملون حثيثا لتهوديها وتغيير معالمها.

وفا