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الأحد، 12-09-2021 01:35 م

الاحتلال :هروب الأسرى الفلسطينيين سلسلة ضخمة من الأخطاء والفشل المستمر

حفرة


الوكيل الإخباري - علق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، نفتالي بينيت، اليوم الأحد، على عملية هروب الأسرى الفلسطينيين الستة من سجن جلبوع، فجر الإثنين الماضي.

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ونقلت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن بينيت في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية، صباح اليوم الأحد، أن عملية هروب الأسرى الفلسطينيين هي سلسلة ضخمة من تكرار الأخطاء والفشل المستمر، مؤكدا أن بعض أنظمة دولة الاحتلال تدهورت خلال السنوات الأخيرة.


وألمح رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي إلى وجود إخفاقات كبيرة وواضحة في مصلحة الأسرى، مؤكدا أنه سيحاسب من تقع عليه هذه المسؤولية، وبأن الاحتلال عانى خلال السنوات الماضية، ويقصد بها ولاية بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي السابق، عانت من التدهور والإخفاق في كثير من أنظمة الدولة.

 

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، كشفت قناة عبرية النقاب عن تفاصيل جديدة تتعلق بعملية هروب الأسرى الفلسطينيين الستة من سجن جلبوع، فجر الإثنين الماضي.

 

وأفادت القناة العبرية الـ12 بأن تحقيقات جهاز "الشاباك" ومصلحة السجون الإسرائيليين أشارا إلى أن النفق الذي حفره الأسرى الفلسطينيين الستة استمر أكثر من 6 أشهر، وربما أكثر من ذلك.


وذكرت القناة على موقعها الإلكتروني أن الأسرى الستة قاموا بتنفيذ خطة محكمة جدا للهروب من السجن، ونفذوها بدقة شديدة، حتى لحظة خروجهم من النفق، مؤكدة أنهم لم يتلقوا أي مساعدة خارجية، وبأنهم انقسموا إلى 3 مجموعات، وما أوقفهم عن السير هو التعب والجوع فحسب.

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

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