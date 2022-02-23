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الأربعاء، 23-02-2022 12:25 م

الاحتلال ومستوطنوه يواصلون اعتداءاتهم في حي الشيخ جراح

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الوكيل الإخباري-واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي وقطعان المستوطنين، اعتداءاتهم على الأهالي المهددين بالإخلاء القسري من منازلهم والمتضامنين في الجزء الغربي من حي الشيخ جراح شرق مدينة القدس المحتلة، وسط حصار وإغلاق مشدد لليوم الحادي عشر على التوالي.

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وقالت مراسلة وفا إن عضو الكنيست الإسرائيلي المتطرف ايتمار بن غفير، اقتحم صباح اليوم الأربعاء، حي الشيخ جراح بحماية شرطة الاحتلال، وسط إغلاق كامل لمحيط خيمته الاستفزازية التي أعاد نصبها على أرض عائلة سالم في الجزء الغربي من الحي.


واعتدت عناصر من شرطة الاحتلال على الناشط المقدسي محمد أبو الحمص، ما استدعى نقله إلى المستشفى، كما اعتقلت الشاب رائد حجازي من الحي.

وفا

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