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الخميس، 28-04-2022 01:39 م

الاحتلال يبعد ثلاثة مقدسيين عن الأقصى ويفرض عليهم غرامات مالية

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الوكيل الإخباري-أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن ثلاثة شبان مقدسيين، شرط الإبعاد عن المسجد الأقصى المبارك، ودفع غرامات مالية.

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وأفادت مصادر محلية ل وفا، بأن سلطات الاحتلال أفرجت عن الشبان: حمدي كستيرو، وبراء الطويل، وحسام الزعانين، بشرط الإبعاد عن المسجد الأقصى لمدة شهر، ودفع غرامة مالية بقيمة 500 شيقل، لكل واحد منهم.


كما فرضت سلطات الاحتلال على الشبان ما يسمى بـ"كفالة الطرف الثالث"، أي في حال تم خرق الإبعاد سيتم دفع غرامة مالية بقيمة ألف شيقل.

 

وفا

 

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