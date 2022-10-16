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الأحد، 16-10-2022 03:38 م

الاحتلال يبعد سيدة عن مخيم شعفاط بعد الافراج عنها

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الوكيل الاخباري- أبعدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، والدة الشاب المقدسي الملاحق من قبلها، عدي التميمي، عن مخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة، بعد الافراج عنها من سجون الاحتلال.

وقالت مصادر في فلسطين إن سلطات الاحتلال أفرجت عن والدة المطارد عدي التميمي شرط الإبعاد عن مكان سكنها، مخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة، حتى نهاية تشرين الأول الجاري، والحبس المنزلي حتى الخامس والعشرين منه، وفرضت غرامة مالية عليها بقيمة ثلاثة آلاف شيقل.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت في التاسع من تشرين الأول الجاري، والدي الشاب عدي التميمي.

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وفا

 




 

 


 

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