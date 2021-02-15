الاحتلال يبعد شابين عن الأقصى

الوكيل الإخباري - أبعدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، الشابين نظام أبو رموز (39 عاما)، ومجد كبها، عن المسجد الأقصى وباحاته.

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وقال أبو رموز، في تصريحات صحافية، بأن شرطة الاحتلال سلمته قرارا جديدا يقضي بإبعاده عن الأقصى وأبوابه لمدة 6 اشهر، بعد أن تم إبعاده مرات عديدة، بلغ مجموعها أكثر3 سنوات، وكان آخرها في شهر اغسطس/ آب الماضي، لنفس المدة.



كما سلّمت سلطات الاحتلال الشاب مجد كبها من سكان أراضي عام الـ 48، قراراً بإبعاده عن باحات المسجد الأقصى وأبوابه، مدة 4 أشهر.

المصدر : وفا

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