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الثلاثاء، 19-10-2021 10:41 ص

الاحتلال يبعد مدير مدرسة عن مدرسته لمدة 10 أيام في طوباس

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الوكيل الإخباري- نددت وزارة التربية والتعليم في الضفة الغربية المحتلة اليوم الثلاثاء، قرار سلطات الاحتلال إبعاد مدير مدرسة المالح الأساسية المختلطة في مديرية تربية طوباس، جعفر فقهاء، لمدة عشرة أيام عن المدرسة، واصفةً هذا القرار بجريمة وسابقة خطيرة تضاف إلى جرائم الاحتلال وانتهاكاته المتواصلة بحق النظام التعليمي الفلسطيني.

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وجددت "التربية" دعوتها لكافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية والدولية المدافعة عن التعليم إلى التدخل من أجل لجم هذه الانتهاكات، والعمل على حماية المسيرة التعليمية، وضمان وصول الطلبة والطواقم التربوية إلى المدارس والمؤسسات التعليمية بشكل آمن.


وأكدت الوزارة أنها ستواصل فضح هذه الممارسات؛ عبر المنابر الإعلامية والقنوات الدبلوماسية والتأكيد على حق أطفال فلسطين في الوصول إلى بيئة تعليمية مستقرة وخالية من الرعب والتهديد.

 

 




 

 


 

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