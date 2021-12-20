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الإثنين، 20-12-2021 12:14 م

الاحتلال يتوغل شرق خان يونس

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الوكيل الإخباري-توغلت عدة آليات عسكرية إسرائيلية، اليوم الإثنين، في أراضي الفلسطينيين الحدودية شرق مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

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وأفاد مراسل"وفا"، بأن ست آليات عسكرية تضم جرافات ودبابات من نوع "ميركافاه"، إنطلقت من مواقع الاحتلال الجاثمة على الشريط الحدودي شرق منطقة الفخاري شرق خان يونس، وتوغلت لعشرات الأمتار في أراضي المواطنين الزراعية.


وأوضح أن آليات الاحتلال قامت بأعمال تجريف ووضعت سواتر ترابية في المنطقة المستهدفة وسط إطلاق نار وقنابل دخانية.


وأكد أن قوات الاحتلال أطلقت النار صوب مجموعات من المزارعين وصيادي العصافير شرق بلدة خزاعة شرق خان يونس، وتحديداً على مقربة من السياج الحدودي شرق البلدة.


وتتعمد قوات الاحتلال التوغل بين الفينة والأخرى في أراضي المواطنين الزراعية الحدودية شمال وشرق قطاع غزة وتمنع المزارعين من الوصول إليها أو فلاحتها.

 

وفا

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