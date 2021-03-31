الاحتلال يتوغل شرق دير البلح وسط غزة

الوكيل الإخباري - توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاربعاء، في عشرات الامتار بأراضي مواطنين شرقي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.
وقالت مصادر فلسطينية ، إن قوات الاحتلال المعززة بالآليات والجرافات العسكرية، توغلت عشرات الأمتار في اراضي مواطنين شرقي دير البلح وقامت بعمليات تجريف في المنطقة .
المصدر : بترا
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