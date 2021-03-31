الأربعاء 31-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

نقابة الألبسة تقدم مقترحات للحكومة لتعديل قرار الحظر الليلي

بعد الإيجاز .. الخصاونة يعاني من وعكة صحية

دودين : إعفاء قطاع النقل العام من رسوم التراخيص بقيمة 50%

دودين : ضخ السيولة في السوق بـ240 مليون دينار

الحكومة : إعفاء المكلّفين من 100% من الغرامات المستحقّة عليهم

دودين : زيادة أعداد الأسر المستفيدة من المعونة

وزير المالية : تمديد برنامج استدامة حتى نهاية العام للحفاظ على فرص العمل

الخصاونة يقرر عددا من الإجراءات التخفيفية

الخصاونة : ما زلنا في وضع حرج

وفيات الأربعاء 31/3/2021

الأربعاء، 31-03-2021 09:53 ص

بالآليات والجرافات العسكرية

الاحتلال يتوغل شرق دير البلح وسط غزة

توغل
أرشيفية


الوكيل الإخباري - توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاربعاء، في عشرات الامتار بأراضي مواطنين شرقي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

اضافة اعلان

وقالت مصادر فلسطينية ، إن قوات الاحتلال المعززة بالآليات والجرافات العسكرية، توغلت عشرات الأمتار في اراضي مواطنين شرقي دير البلح وقامت بعمليات تجريف في المنطقة .

 

المصدر : بترا

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
من

رام الله .. مستعربون يختطفون شابا من داخل مركبته

مصطفى

الاحتلال يضيف 9 شهور جديدة على مدة حكم الأسير مصطفى خدرج

نت

الاحتلال ينصب حاجزا عسكريا شرق بيت لحم

اح

الاحتلال يستهدف مراكب الصيادين في بحر غزة

اعتقلب

الاحتلال يعتقل فلسطينيين إثنين من سلفيت

6061bb574c59b732ce29d82f

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى

أخبار متعلقة
th

الاحتلال يطلق الرصاص على مراكب الصيادين في غزة

EbVlgIhWoAkGXwl

الاحتلال يطلق النار على مزارعين في غزة

9bd8b329-3146-46cb-a972-6a642db7a982

الاحتلال يواصل انتهاكاته بحق المدنيين

131371

إصابة صيادين برصاص الاحتلال في بحر شمال قطاع غزة

015017618eb6f5c8df65b19dc6d7de76

بحرية الاحتلال تهاجم مراكب الصيادين في بحر غزة

a086689e-cd5a-4902-9d2e-a30c7142ebcb

53 مستوطنا يقتحمون الأقصى