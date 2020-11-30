الإثنين 30-11-2020
الوكيل الاخباري

وفيات الإثنين 30/11/2020

إغلاق 1164 منشأة مخالفة لأمر الدفاع 20

مؤتمر حكومي هــام اليوم

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

أجواء لطيفة اليوم

تعليق الدوام بأقسام في بلدية دير أبي سعيد اليوم لتسجيل اصابات بكورونا

القوة الأردنية المشاركة في تمرين سيف العرب تعود إلى أرض الوطن

ديوان الخدمة المدنية للوكيل : قمنا بتعيين 2112 وظيفة في الصحة وهي ارقام قياسية

الصحة للوكيل : اعداد اصابات كورونا ستتراجع ولكن بتفاوت والأهم التزام المواطن

وزارة الطاقة توضح للوكيل تفاصيل الحصول على دعم نظام الخلايا والسخانات الشمسية

الإثنين، 30-11-2020 09:03 ص

الاحتلال يتوغل شرق مخيم البريج ويجرف أراضٍ

unnamed (1)


الوكيل الإخباري- توغلت آليات عسكرية إسرائيلية، اليوم الإثنين، في أراضي المواطنين الفلسطينيين الحدودية شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، وقامت بأعمال تجريف.

اضافة اعلان

وأفاد مصدر فلسطيني، بأن آليات الاحتلال انطلقت من الموقع العسكري الإسرائيلي الجاثم على الشريط الحدودي شرق مخيم البريج، وتوغلت عشرات الأمتار في أراضي المواطنين، وقامت الجرافات بأعمال تجريف ووضعت سواتر ترابية في المكان، وسط إطلاق نار متقطع وقنابل دخانية للتغطية على عملية التوغل.


يشار إلى أن قوات الاحتلال تتعمد بين الحين والآخر التوغل في أراضي المواطنين الحدودية شمال وشرق قطاع غزة، وتمنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم لفلاحتها.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
اعتقال

الاحتلال يعتقل 5 مقدسيين خلال تشييع جثمان الشهيد شقير

5fc42bc442360421867db737

رئيس وزراء فلسطين: الاحتلال يفرض أمرا واقعا متدهورا بالتوسيع الاستيطاني

YjdHA

مستوطنون يزرعون أشتال زيتون جنوب نابلس

bU9Hj

مستوطنون يجرفون أراضي زراعية في سلفيت

unnamed

مستوطن يدهس طفلين وسيدة قرب الحرم الإبراهيمي

2_PlbD2Hg

الاحتلال يهدم درجا يؤدي إلى أحد أبواب المسجد الأقصى

أخبار متعلقة
20201110150839afpp-afp_8uy38p.h-730x438

استعدادات لجنازة عسكرية لصائب عريقات

جمل-1

الاحتلال يستولى على قطيع من الابل في بيت لحم

h2A3d

الاحتلال يعتقل 5 فلسطينيين في الخليل

396188flstyn

فلسطين تعلن الحداد وتنكيس الأعلام 3 أيام

JaYNY

الاحتلال الاسرائيلي يعتقل 14 فلسطينيا بالضفة الغربية

1-65

الاحتلال الاسرائيلي يتوغل شرق دير البلح وسط غزة