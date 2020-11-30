الاحتلال يتوغل شرق مخيم البريج ويجرف أراضٍ

الوكيل الإخباري- توغلت آليات عسكرية إسرائيلية، اليوم الإثنين، في أراضي المواطنين الفلسطينيين الحدودية شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، وقامت بأعمال تجريف.

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وأفاد مصدر فلسطيني، بأن آليات الاحتلال انطلقت من الموقع العسكري الإسرائيلي الجاثم على الشريط الحدودي شرق مخيم البريج، وتوغلت عشرات الأمتار في أراضي المواطنين، وقامت الجرافات بأعمال تجريف ووضعت سواتر ترابية في المكان، وسط إطلاق نار متقطع وقنابل دخانية للتغطية على عملية التوغل.



يشار إلى أن قوات الاحتلال تتعمد بين الحين والآخر التوغل في أراضي المواطنين الحدودية شمال وشرق قطاع غزة، وتمنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم لفلاحتها.



