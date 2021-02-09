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الثلاثاء، 09-02-2021 10:57 ص

توغلت عشرات الامتار شمال بيت لاهيا

الاحتلال يتوغل شمال قطاع غزة

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أرشيفية


الوكيل الإخباري - توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء، عشرات الامتار شمال بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

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وقالت مصادر فلسطينية في بيان، ان قوات الاحتلال المعززة بالجرافات والاليات العسكرية توغلت عشرات الامتار شمال بيت لاهيا وقامت بعمليات تجريف وتسوية بالمنطقة.

 

المصدر : بترا

 

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