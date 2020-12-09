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الأربعاء، 09-12-2020 02:38 م

وسط إطلاق نار

الاحتلال يتوغل ويجرف أراضي شرق غزة

احتلال
من المصدر


الوكيل الإخباري - توغلت عدة آليات عسكرية تابعة للاحتلال ، اليوم الأربعاء، في أراضي المواطنين الحدودية شرق منطقة جحر الديك جنوب شرق مدينة غزة، وشرق بلدة جباليا شمال القطاع، وقامت بأعمال تجريف في الأراضي وسط إطلاق نار.

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وتتعمد قوات الاحتلال التوغل في أراضي المواطنين شمال وشرق القطاع وتمنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم لفلاحتها.

وأفادت مصادر ، بأن جرافات الاحتلال مدعومة بدبابات انطلقت من مواقع الاحتلال الجاثمة خلف الشريط الحدودي شرق مدينة غزة وبلدة جباليا وتوغلت لعشرات الأمتار في أراضي المواطنين، حيث قامت بتجريف أراضي ووضعت سواتر ترابية في المنطقة المستهدفة، وسط إطلاق نار متقطع وقنابل دخانية للتغطية على التوغل والتجريف.

 

المصدر : وفا الفلسطينية

 

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