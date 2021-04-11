الاحتلال يتوغل ويجرف أراضٍ وسط قطاع غزة

الوكيل الإخباري - توغلت عدة آليات عسكرية تابعة للاحتلال، اليوم الأحد، في أراضي المواطنين الزراعية الحدودية شمال مخيم المغازي وسط قطاع غزة، وسط أعمال تجريف وإطلاق نار على رعاة الأغنام.

اضافة اعلان



وأفادت مصادر فلسطينية ، بأن ثلاث دبابات وجرافتين من نوع "D9" عسكرية توغلت في أراضي المواطنين الزراعية شرق المغازي انطلاقا من موقع أبو صفية العسكري الجاثم على الشريط الحدودي شرق المخيم، وسط أعمال تجريف وإطلاق نار متقطع في المكان.



وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة في الأبراج العسكرية الجاثمة على الشريط الحدودي شرق مخيم المغازي النار على رعاة الأغنام، الذين يقومون بالرعي في الأراضي الزراعية شرق المخيم، وأجبرتهم على ترك المنطقة دون وقوع إصابات.



وتتعمد قوات الاحتلال الإسرائيلي التوغل بين الفينة والأخرى في أراضي المواطنين الحدودية شمال وشرق القطاع وتمنع رعاة الأغنام والمزارعين من الوصول إلى أراضيهم.

المصدر : وفا