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الثلاثاء، 23-08-2022 03:57 م

الاحتلال يجبر عائلة مقدسية على إخلاء منزلها

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الوكيل الإخباري - أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عائلة مقدسية على إخلاء منزلها تمهيدًا لهدمه.

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وأفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان بأن عائلة مقدسية في حي رأس العامود بسلوان جنوب المسجد الأقصى أخلت منزلها استعداداً لهدمه ذاتيا بقرار من بلدية الاحتلال، بحجة عدم الترخيص من قبل سلطات الاحتلال.


كما أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بوقف البناء في محل تجاري، واستصلاح الأراضي في بلدة نحالين غرب بيت لحم.


وبين رئيس بلدية نحالين إبراهيم غياظة أن قوات الاحتلال أخطرت بوقف البناء في محل تجاري في منطقة "خلة الدالية" جنوبا، بحجة عدم الترخيص، كما أخطرت 3 مواطنين بوقف العمل في استصلاح الأراضي في منطقة "خلة سكيك" غرب نحالين.

 

بترا

 




 

 


 

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