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الأربعاء، 19-01-2022 02:13 م

الاحتلال يجبر عائلة مقدسية على هدم منزلها في واد الجوز

الاحتلال-يجبر-عائلة-جابر-على-هدم-بيتها-في-حي-وادي-الجوز-بالقدس-المحتلة-بحجة-عدم-الترخيص


الوكيل الإخباري-أجبرت بلدية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عائلة مقدسية على هدم منزلها في حي واد الجوز بالقدس المحتلة، ذاتيا.

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وأفادت مراسلة "وفا" بأن بلدية الاحتلال في القدس أجبرت المقدسي فيصل الجعبري على هدم منزله الذي يأويه وعائلته في حي واد الجوز إلى الشمال الشرقي من البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة، ذاتيا.


وأضافت: أن مساحة المنزل تبلغ سبعين مترًا مربعًا ومبني منذ عام 2016، وتعيش فيه عائلة الجعبري المكونة من ثمانية افراد.


وكانت بلدية الاحتلال أمهلت عائلة الجعبري حتى الـ25 من كانون الثاني الجاري لهدم منزلها ذاتيا أو أن تهدمه آلياتها وتكليفها أجرة الهدم، ما اضطر العائلة الى هدمه ذاتيا، بعد أن فرضت عليها مخالفات بناء زادت عن سبعين ألف شيقل، وتكلفت أيضًا بنحو خمسين ألفًا للمحامين في محاولة لإلغاء قرار الهدم.

 

وفا

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