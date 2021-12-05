الاحتلال يجبر فلسطينيا على هدم منزله في واد الحمص جنوب القدس

الوكيل الإخباري-أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، فلسطينيا، على هدم منزله في منطقة واد الحمص ببلدة صور باهر، جنوب شرق القدس.

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وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية لـ"وفا"، بأن سلطات الاحتلال أجبرت محمد عميرة على هدم منزله البالغ مساحته 165 مترا مربعا، بعد تسلّمه اخطارا بالهدم قبل فترة، والا ستهدمه بلدية الاحتلال، ويتحمل هو تكلفة بدل الهدم.



يذكر ان منطقة واد الحمص تتعرض لهجمة استيطانية تتمثل بهدم العشرات من الشقق السكنية، واخطار أخرى بالهدم ووقف البناء.



كما هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في شهر تموز من العام 2019، 11 بناية تضم أكثر من 77 شقة سكنية في واد الحمص، وتقع معظمها في المناطق المصنفة "أ" التابعة للسيادة الفلسطينية بالكامل.



وفا

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