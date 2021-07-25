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الأحد، 25-07-2021 02:41 م

الاحتلال يجبر مقدسياً على هدم منزله بيده في جبل المكبر

احتلال


الوكيل الإخباري - شرع المواطن المقدسي علي خليل شقيرات، اليوم الأحد، بهدم منزله في قرية جبل المكبر، بيده، بقرار من بلدية الاحتلال الإسرائيلي، بحجة البناء دون ترخيص.

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وقالت عائلة شقيرات في بيان لها، إن طواقم بلدية الاحتلال اقتحمت قبل عدة أيام منزل عائلة شقيرات، وسلمته قرار الهدم، ثم تلقى اتصالاً من الشرطة اليوم وطالبته بهدم المنزل بيده، وإلا ستقوم آليات البلدية بذلك، وعليه دفع "أجرة الهدم".


وشرع المواطن شقيرات، منذ صباح اليوم بتفريغ منزله بالكامل، ثم هدمه باستخدام الأدوات اليدوية خوفاً من فرض غرامة مالية باهظة الثمن عليه من بلدية الاحتلال في مدينة القدس المحتلة.


من جهة أخرى، أعاد مجموعة من المستوطنين المتطرفين اليهود اليوم، بناء بؤرة استيطانية في منطقة بيرين شرق يطا جنوب مدينة الخليل في الضفة الغربية.
وأفاد منسق اللجان الشعبية والوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان راتب الجبور، في بيان، أن مجموعة من المستوطنين أعادوا بناء البؤرة الاستيطانية التي تم هدمها من قبل الفلسطينيين قبل شهرين بمنطقة بيرين القريبة من مستوطنة "بني حيفر"، حيث يعيد المستوطنون بناءها بشكل أوسع؛ بهدف التوسع الاستيطاني، وربط المستوطنة المذكورة مع المستوطنات الجاثمة على أراضي المواطنين شرق يطا. وأشار الجبور إلى أن المواطنين تصدوا لآليات "الباطون" التابعة للمستوطنين التي تتجه نحو البؤرة الاستيطانية بأجسادهم، ومنعوها من الوصول، كما عززت قوات الاحتلال من تواجدها، وأعلنت المنطقة عسكرية مغلقة.

 

بترا


 




 

 


 

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