الاحتلال يجبر مقدسيا على هدم منزله ذاتيا

الوكيل الاخباري- أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مواطنا فلسطينيا من القدس على هدم منزله الذي يسكن فيه، في بلدة جبل المكبر جنوب القدس المحتلة.



وأفادت مصادر فلسطينية، بأن بلدية الاحتلال في القدس أجبرت المقدسي عقاب جعابيص على هدم منزله وهو عبارة عن كونتينر سكني وغرفة من الصاج تابعة له، تجنبا لدفع غرامات باهظة تفرضها عليه بلدية الاحتلال في حال قامت طواقمها بالهدم.

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المصدر: وفا