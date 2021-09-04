الاحتلال يجبر مقدسيا على هدم منزله في سلوان

الوكيل الاخباري- أجبرت بلدية الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة، اليوم السبت، مواطنا فلسطينيا على هدم منزله في حي وادي الربابة من بلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى المبارك.



وأفادت مصادر فلسطينية، بأن سلطات الاحتلال أجبرت المقدسي أيمن أبو هدوان على هدم منزله البالغ مساحته 50 مترا مربعا، بواسطة معدات هدم يدوية، وذلك تجنبا لتكاليف الهدم الباهظة في حال هدمه الاحتلال.



وأضافت، ان المنزل قديم وتم توقيف البناء فيه قبل عشر سنوات، إلى أن سلمته سلطات الاحتلال أمر هدم قبل شهر، بحجة عدم الترخيص.

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المصدر: وفا