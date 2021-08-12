الخميس 12-08-2021
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الخميس، 12-08-2021 01:49 م

الاحتلال يجبر 5 مقدسيين على هدم منازلهم في بيت حنينا

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أرشيفية


الوكيل الإخباري - أجبرت بلدية الاحتلال في القدس، اليوم الخميس، خمسة مقدسيين على هدم منازلهم في بيت حنينا، شمال القدس المحتلة.

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وقالت مصادر صحفية فلسطينية ، إن أفرادا من عائلة خضر، شرعوا بهدم خمسة منازل لهم في حي الأشقرية من بلدة بيت حنينا، بواسطة جرافات خاصة، تجنبا لدفع غرامة مالية باهظة الثمن، في حال قامت بلدية الاحتلال في القدس، بهدمها.

 

وكانت محكمة الاحتلال رفضت طلب العائلة بوقف هدم خمسة من منازلها، قبل أسبوع، وأجبرتهم بلدية الاحتلال، على الهدم لصالح المستوطنين، الذين يدعون ملكيتهم للأرض، التي تقام عليها المنازل، منذ عام 1962.


وتعود المنازل الخمسة للمقدسي عبد الله خضر، ويعيش فيها مع أبنائه وزوجاتهم.

 

المصدر : وفا

 

 




 

 


 

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