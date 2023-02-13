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الإثنين، 13-02-2023 02:40 م

الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري لأسيرين من جنين

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الوكيل الإخباري- جددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الاعتقال الإداري لأسيرين من جنين.

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وقال مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور لـ"وفا"، إن سلطات الاحتلال جددت الاعتقال الإداري للأسير عبد الجبار محمد جرار (57 عاما) من مدينة جنين،4 لمدة  أشهر، قبل يوم واحد من الإفراج عنه.


وأضاف أن الأسير جرار اعتُقل بتاريخ 12/2/2022، بعد الإفراج عنه بـ83 يوما من اعتقال سابق أمضى خلاله عاما كاملا في الاعتقال الإداري، كما أنه أمضى 13 عاما في سجون الاحتلال على فترات متفاوتة.


كما مددت سلطات الاحتلال الاعتقال الإداري للأسير احمد خليل موسى (62 عاما) لمدة 6 أشهر، علما أنه معتقل منذ تاريخ 25/8/2022، وهو أسير سابق أمضى 9 سنوات في سجون الاحتلال.


 




 

 


 

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