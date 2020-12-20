الأحد 20-12-2020
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الأحد، 20-12-2020 01:47 م

الاحتلال يجرف أجزاء من مقبرة الشهداء في القدس

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الوكيل الإخباري- أجرت سلطات الاحتلال اليوم الاحد أعمال حفر وتجريف في مقبرة الشهداء، وهي جزء من مقبرة اليوسفية الاسلامية الملاصقة لأسوار المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة.

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وقال رئيس لجنة المقابر الإسلامية بالقدس مصطفى أبو زهرة في بيان، إن بلدية الاحتلال بالقدس تواصل أعمال الحفر والتجريف في مقبرة الشهداء، مبينا انها هدمت سور المقبرة والدرج في المدخل المؤدي إليها الشهر الجاري.


الى ذلك، اعتدى مستوطنون متطرفون يهود، اليوم الاحد، على مزارعين في قرية سوسيا شرق يطا جنوب مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، في الوقت الذي وقعت فيه اصابات بين صفوف الفلسطينيين خلال مواجهات اندلعت مع الاحتلال في جنين.

 


 




 

 


 

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