الاحتلال يجرف أراضي جنوب بيت لحم

الوكيل الاخباري- جرفت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أراضي في منطقة خلة النحلة، جنوب بيت لحم.



وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في محافظة بيت لحم حسن بريجية بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال يرافقها جرافات اقتحمت منطقة خلة النحلة "جبل أبو زعرور"، قرب قرية واد رحال، وجرفت أراضي تعود للمواطن صالح رزق جواريش، بمساحة 3 دنمات مزروعة بأشتال الزيتون، بهدف التوسع الاستيطاني.



يشار إلى أن الاحتلال صعد من هجمته الاستيطانية في منطقة خلة النحلة، وجرف وهدم غرفا زراعية، كما نصب المستوطنون خياما فيها.

اضافة اعلان

وفا