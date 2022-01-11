الاحتلال يجرف أراضي زراعية ويقتلع عشرات أشتال الزيتون واللوزيات غرب بيت لحم

الوكيل الإخباري-جرفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أراضي زراعية واقتلعت عشرات أشتال الزيتون واللوزيات، وهدمت جدرانا استنادية وخزانا للمياه في بلدة بتير غرب بيت لحم.

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وأفاد المدير التنفيذي لمجلس الخدمات المشتركة للريف الغربي خليل معمر لـ"وفا"، بأن قوة من جيش الاحتلال ترافقها جرافات كبيرة اقتحمت منطقة القصير والخمار، وشرعت بتجريف أراضٍ زراعية تقدر مساحتها بنحو 40 دونما، وهدم جدران استنادية وخزان للمياه.



كما اقتلعت عددا من أشتال الزيتون واللوزيات، تعود لفلسطينيين من عائلة عسيلة وعوينة، كما جرفت طريقا تمر من وسط أراضي للفلسطيني محمد فهد عوينة، للوصول الى الأراضي الزراعية التي يجري تجريفها.



وأشارت مصادر محلية لـ"وفا"، أن قوات الاحتلال هدمت أيضا خيمة بمنطقة المخرور في بيت جالا غرب بيت لحم تعود للفلسطيني رمزي قسيسية.



وفا

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