الأربعاء 25-08-2021
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الأربعاء، 25-08-2021 02:11 م

الاحتلال يجرف أراضٍ زراعية في الخليل

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الوكيل الإخباري - جرفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أراضي زراعية في منطقة بيرين، شرق مدينة الخليل.

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وأفاد رئيس مجلس قروي بيرين فريد داود برقان، بأن جرافات الاحتلال جرفت أراضٍ زراعية تقع على مساحة 10 دونمات، مزروعة بحوالي  400 دالية عنب، وأشجار زيتون، بعمر خمس سنوات، ومزروعات صيفية، إضافة الى أشجار حرجية بعمر سنتين، وجدران استنادية حجرية، وأسلاك شائكة، تعود ملكيتها الى المزارع سالم ذياب الرجبي، بحجة أن المنطقة مصنفة.

 

المصدر : وفا 

 

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