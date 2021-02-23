الاحتلال يجرف أراضٍ في أبو ديس

الوكيل الإخباري - جرفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مساحات من أراضي المواطنين في بلدة أبو ديس جنوب شرق القدس المحتلة.

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وقال رئيس لجنة الدفاع عن أراضي أبو ديس بسام بحر ، إن قوات الاحتلال نفذت أعمال تجريف في المنطقة الشرقية من البلدة قرب مستوطنة "كيدار"، تعود لمواطنين من أبو ديس.



وأضاف، أن أراضي المنطقة تقدر بـ 1500 دونم يمنع الاحتلال أصحابها من العمل فيها أو استصلاحها، وهي تقع ضمن المخطط الاستيطاني شرق القدس المعروف باسم (E 1)، مشيرا إلى اعطاء نتنياهو خلال الأسبوع الفائت الضوء الأخضر للشروع في تنفيذ أخطر مشروع استيطاني في هذه المنطقة، والذي سبق وأن لاقي اعتراضات دولية واسعة لأن من شأن تنفيذه فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها.

المصدر : وفا

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