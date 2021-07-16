الجمعة 16-07-2021
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الجمعة، 16-07-2021 01:50 ص

الاحتلال يجرف أكبر مقبرة كنعانية في فلسطين

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الوكيل الاخباري - أقدمت سلطات الاحتلال على إزالة أكبر مقبرة كنعانية في فلسطين، تقع في أراضي بلدة الخضر جنوبي بيت لحم.اضافة اعلان


وقال مدير مكتب "هيئة مقاومة الجدار والاستيطان" في بيت لحم حسن بريجية، إنه "بناء على تقارير إسرائيلية فإن الآليات الاحتلالية جرفت المقبرة أثناء أعمال توسيع الشارع الالتفافي رقم 60 الواصل ما بين القدس والخليل، والتي تقع على مساحة 4 دونمات في منطقة (خلة عين العصافير) جنوب بلدة الخضر".

وأضاف: "أن ذلك يعد اعتداء سافرا على الآثار الفلسطينية حسب القانون الدولي، ويندرج ضمن جرائم الحرب بحق الشعب والتاريخ الفلسطيني".

 




 

 


 

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