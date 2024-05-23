الاحتلال يحاصر طواقم صحفية أثناء تغطية الاشتباكات بجنين

الوكيل الاخباري - أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار بشكل مباشر على طواقم صحفية بينها طاقم الجزيرة أثناء تغطية الهجوم الإسرائيلي على جنين شمال الضفة الغربية المحتلة والمستمر منذ يومين.

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وحاصرت قوات الاحتلال الفندق الذي يقيم فيه طاقم الجزيرة وصحفيون آخرون وسط جنين.



وأفاد مراسل الجزيرة بوقوع إصابتين بين العاملين في الفندق جراء إطلاق النار عليه من قبل قوات الاحتلال.



كما دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية نحو مكان إقامة الطواقم الصحفية في مدينة جنين.



وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته تواصل الحملة العسكرية منذ صباح الثلاثاء في جنين، وإنها تخوض اشتباكات مع مسلحين، وصادرت عتادا عسكريا.



وفرض جيش الاحتلال طوقا أمنيا على مخيم جنين، وإجراءاتٍ مشددة على المواطنين الذي حاولوا النزوح من المخيم، فضلا عن مركبات الإسعاف التي حاولت الوصول للمصابين.



وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد 11 شخصا وإصابة 25 آخرين.

