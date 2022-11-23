الاحتلال يحتجز جثامين 350 شهيدا فلسطينياً

الوكيل الإخباري - أعلن رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية عبد الناصر فروانة أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحتجز جثامين 350 شهيدا فلسطينيا في "مقابر الأرقام" وثلاجات، استشهدوا في ظروف مختلفة وسنوات متباعدة.

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وقال فروانة في تصريح اليوم الأربعاء، إن بعض جثامين هؤلاء الشهداء مر على احتجازها عشرات السنين، ومنهم من استشهد داخل السجون الإسرائيلية، معتبرا ذلك "دليلا على بشاعة الجرائم الأخلاقية والإنسانية والقانونية التي تقترفها سلطات الاحتلال علانية، وفي إطار سياسة إسرائيلية ممنهجة ورسمية".

بترا