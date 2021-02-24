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الأربعاء، 24-02-2021 04:12 م

رفض إطلاق سراحهما

الاحتلال يحتجز راعي أغنام وشقيقته شرق بيت لحم

WUlwy
تعبيرية


الوكيل الإخباري - قام مستوطنون وتحت حماية قوات الاحتلال، اليوم الأربعاء، باحتجاز راعي اغنام في بلدة كيسان شرق بيت لحم.

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وأفاد نائب رئيس مجلس قروي كيسان أحمد غزال ، بأن مجموعة من المستوطنين وبمساندة قوات الاحتلال قاموا باحتجاز نايف سليمان عبيات وشقيقته اثناء قيامهما برعي قطيع من الأغنام في منطقة "سهل الحاج محمد" شرق القرية.
وأضاف غزال ان المستوطنين وقوات الاحتلال يرفضون اطلاق سراحهما، ومصممون على تحرير مخالفة لهما.


يذكر أن رعاة الاغنام في كيسان يتعرضون الى مضايقات كثيرة، تمثلت سابقا بإطلاق الكاتب عليهم والتي نهشت الاغنام والحقت اضرارا جسيمة بها.

 

المصدر : وفا 

 

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