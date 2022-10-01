الاحتلال يحتجز طفلا واندلاع مواجهات جنوب جنين

الوكيل الإخباري - اندلعت، ليلة أمس الجمعة، مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة سيلة الظهر.

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وأعاقت قوات الاحتلال تحركات المواطنين على عدة حواجز عسكرية جنوب جنين واحتجزت طفلا من العرقة غرب المدينة.



وأفادت مصادر وأمنية لـ"وفا"، بأن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال التي اقتحمت بلدة سيلة الظهر، حيث أطلق جنود الاحتلال الأعيرة النارية وقنابل الغاز المسيلة للدموع، ما أدى إلى إصابة عدد من الشبان بحالات اختناق.



وأضافت بأن قوات الاحتلال نصبت حواجز عسكرية على شارع جنين-نابلس، وفي محيط بلدة عرابة، وعلى مدخل قرية عنزة، وبلدتي جبع والزاوية ودققت في هويات المواطنين، فيما كثفت من تواجدها العسكري في محيط قرى وبلدات بير الباشا وعرابة، ويعبد، ومركة، والزاويا، وجبع، واحتجزت الطفل أمير يحيى لساعات أثناء تواجده بأرض عائلته في قرية العرقة.

وفا