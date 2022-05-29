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الأحد، 29-05-2022 12:08 م

الاحتلال يحتجز طلبة ومعلمين فلسطينيين لساعات ويغلق مداخل مسافر يطا

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الوكيل الاخباري- احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، الطلبة والهيئتين التدريسيتين في مدرستي أم الشقحان، ومنيزل، لساعات، وذلك بعد انتهاء الدوام الرسمي، وأغلقت الطرق المؤدية إلى قرى وخرب مسافر يطا جنوب مدينة الخليل.

وأفاد منسق لجان الحماية والصمود جنوب الخليل في فلسطين فؤاد العمور  بأن قوات الاحتلال احتجزت معلمي مدرستي أم الشحان، ومنيزل شرق يطا، لعدة ساعات قبل الإفراج عنهم.

كما اغلقت المداخل المؤدية إلى خرب وقرى مسافر يطا، وأعاقت حركة تنقل المواطنين الفلسطينيين إلى أراضيهم ومساكنهم، وفتشت مركباتهم ودققت في هوياتهم.

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وفا

 




 

 


 

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