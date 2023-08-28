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الإثنين، 28-08-2023 04:18 م

الاحتلال يحتجز فريقا للدفع الرباعي بمسافر يطا

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الوكيل الإخباري- احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي فريق "رحال وصقور جنوب الخليل" للدفع الرباعي اليوم الإثنين، في قرية جنبا بمسافر يطا.

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وقال منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل راتب الجبور لـ"وفا"، إن قوات الاحتلال احتجزت المركبات وعددها 10 بعد قيام الفريق بالإعلان عن مسار للدفع الرباعي بمسافر يطا، لكسر الحصار عن قرى المسافر الـ12 المهددة بالهدم من الاحتلال.


وبين جبور أن قوات الاحتلال صادرت خلال الأسبوع الماضي 4 مركبات تعود ملكيتها لسكان مسافر يطا، بهدف الضغط عليهم لترحيلهم وزيادة رقعة الاستيطان في المسافر.


بدوره، قال عضو الفريق جلال العمور ، إن الفعالية جابت قرية التوانة وشوارع المسافر وقراها المهددة بالهدم من الاحتلال، والطرق التي يمنع الاحتلال الفلسطينيين من ارتيادها بمشاركة 10 مركبات تضم 20 شخصا من أعضاء الفريق وصحفيين.


وقال شهود عيان من المنطقة، "يسعى الاحتلال إلى فرض ما يسمى منطقة إطلاق نار للتدريبات العسكرية لجنوده في مسافر يطا جنوب الخليل، حيث تقع قرب القرى الـ12 المهددة بالهدم والتهجير وهي (جنبا، والمجاز، والفخيت، والحلاوة، والمركز، والفقرة، والطوبا، والتبان، ومغاير العبيد، وصفي القوقا، وصفي التحتا، وخلة الضبع)، وهذه القرى مقامة على أراضي المواطنين وممتلكاتهم قبل قيام كيان الاحتلال".


 




 

 


 

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