الأربعاء 30-11-2022
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الأربعاء، 30-11-2022 11:36 ص

الاحتلال يحكم بالسجن على 4 مقدسيين

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الوكيل الاخباري - أصدرت محاكم الاحتلال الإسرائيلي، أحكامًا بالسجن الفعلي على 4 مقدسيين.

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وأوضح محامي مركز معلومات وادي حلوة-القدس محمد محمود أن المحكمة حكمت على الشبان خالد براغيتي سجن فعلي لمدة 11 شهرًا، ليث اللداوية لمدة 9 أشهر، محمد عكة لمدة 9 أشهر، والفتى يزن الأفغاني لمدة 6 أشهر.


وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية وافقت على استئناف "النيابة العامة" المقدم على الأحكام ضد الشابين نواف أبو الهوى رُفع حكمه لمدة عامين ليصبح 9 أعوام، ورامي صلاح الدين رُفع حكمه لمدة عام ليصبح 6 أعوام، فيما رفضت المحكمة الاستئناف الذي قُدم للأسيرين.


وفي سياق متصل، ذكر المحامي محمود أن سلطات الاحتلال قررت الإفراج عن رئيس الاتحاد الفلسطيني للجودو جهاد عويضة، والذي اعتقلته بعد اقتحام منزله في حي الثوري ببلدة سلوان واستدعائه للتحقيق.

 

صفا


 




 

 


 

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