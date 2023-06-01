الخميس 01-06-2023
الوكيل الاخباري

بيانات جديدة عن التضخم في منطقة اليورو

الصين تكثف من إنتاج صواريخ النقل لإطلاق "ردها على ستارلينك"

أبرز الحاضرين لحفل زفاف ولي العهد - اسماء

بوشيلين يدعو إلى التحرير الكامل لأراضي أوكرانيا من نظام كييف

اليابان: إجلاء أكثر من 46 ألف شخص بسبب الإعصار

معسكرات الشباب وسيلة فعالة للتأثير الإيجابي

الأمن السيبراني يحذر من مواقع تدعي تقديم معونات بعيد الأضحى

وزير الخارجية يبحث أوجه التعاون بين الأردن ودول الخليج العربي

وزير الخارجية يبحث مع مبعوث الرئيس الأميركي تعزيز العلاقات في مجال المناخ

مناشدة عاجلة للتبرع بالدم

الخميس، 01-06-2023 01:04 م

الاحتلال يحكم على أسير من قباطية بالسجن 8 سنوات

سجون


الوكيل الإخباري - حكمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، على أسير من بلدة قباطية جنوب جنين، بالسجن الفعلي، وغرامة مالية.

اضافة اعلان


وقال مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور لـ"وفا"، إن سلطات الاحتلال حكمت على الأسير أمير بسام صالح أبو الرب بالسجن 8 سنوات و3 أشهر، وغرامة مالية بلغت 10 آلاف شيقل.

ودخل الأسير جعفر فوزي قاسم أبو حنانة من قرية عرانة شرق جنين، اليوم، عامه الـ20 في سجون الاحتلال الإسرائيلي.


وقال مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، إن الأسير أبو حنانة اعتُقل بتاريخ 1/6/2004 وحُكم بالسجن المؤبد مدى الحياة.


وأضاف أن الأسير أبو حنانة أطلق مؤخرا رواية "النصف الآخر والبحث عن الحقيقة"، وتوفي والده في شهر أيلول العام الماضي وحرمه الاحتلال من وداعه.

 

وفا


 




 

 


 

إقرأ ايضا
ز

مخططات إسرائيلية لمضاعفة عدد المستوطنين في القدس

احتلال بحر

بحرية الاحتلال تهاجم مراكب الصيادين في غزة

احتلال 4

الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين من نابلس

الاحتلال يفتش

الاحتلال يعتقل 4 فلسطينيين من الخليل

8

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

9

إصابة شاب برصاص الاحتلال في القدس

أخبار متعلقة
احتلال 55

الاحتلال يعتقل فلسطينيا خلال اقتحام جنين

ز

عام على اغتيال شيرين أبو عاقلة

اسعاف

جنين .. استشهاد الشاب أوس حمامدة متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال

اسعاف 5

شهيدان برصاص الاحتلال في قباطية جنوب جنين

احتلال 55

الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين من جنين

احتلال8

الاحتلال يعتقل ثلاثة فلسطينيين من جنين