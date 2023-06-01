الاحتلال يحكم على أسير من قباطية بالسجن 8 سنوات

الوكيل الإخباري - حكمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، على أسير من بلدة قباطية جنوب جنين، بالسجن الفعلي، وغرامة مالية.

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وقال مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور لـ"وفا"، إن سلطات الاحتلال حكمت على الأسير أمير بسام صالح أبو الرب بالسجن 8 سنوات و3 أشهر، وغرامة مالية بلغت 10 آلاف شيقل.



ودخل الأسير جعفر فوزي قاسم أبو حنانة من قرية عرانة شرق جنين، اليوم، عامه الـ20 في سجون الاحتلال الإسرائيلي.



وقال مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، إن الأسير أبو حنانة اعتُقل بتاريخ 1/6/2004 وحُكم بالسجن المؤبد مدى الحياة.



وأضاف أن الأسير أبو حنانة أطلق مؤخرا رواية "النصف الآخر والبحث عن الحقيقة"، وتوفي والده في شهر أيلول العام الماضي وحرمه الاحتلال من وداعه.

وفا